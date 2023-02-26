На трассе М-7 в Татарстане во время движения загорелся автомобиль BMW

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня днем на 849-ом км трассы М-7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана рядом с населенным пунктом Шали во время движения загорелся легковой автомобиль BMW, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Пожарные ликвидировали горение на площади 2 кв. м, обошлось без пострадавших.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

В понедельник в Нижнекамском районе Татарстана на ходу загорелась грузовая фура Freightliner Century. Инцидент произошел на 63-м км автодороги Чистополь — Казань, в результате инцидента никто не пострадал.

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Илина Хакимова