В Нижнекамском районе Татарстана загорелся грузовик с конфетами

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сегодня вечером в Нижнекамском районе Татарстана на ходу загорелась грузовая фура Freightliner Century. Инцидент произошел на 63-м км автодороги Чистополь — Казань, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На место прибыла автоцистерна добровольной пожарной команды «Шереметьевка». Спустя две минуты пожар удалось локализовать, а спустя еще пять минут пожарные полностью справились с огнем.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что водитель перевозил конфеты.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

В ноябре 2020 года в Татарстане сгорел грузовик с молоком. Площадь горения составила 8 квадратных метров. Пострадавших не было.

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Айрат Назипов