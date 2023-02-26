В Татарстане сократилось потребление овощей на душу населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане снизилось потребление овощей и бахчевых на душу населения. Таковы данные официальной статистики.

Если в 2020 году на душу населения в год приходилось 93 кг овощей и бахчевых, то в 2021-м уже 91 кг. До пандемии, в 2019-м, показатель составил 92 кг.

Сократилось в Татарстане и потребление картофеля. В 2019 и 2020 годах на душу населения приходилось в год 134 кг, а в 2021-м уже 132 кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на душу населения в Татарстане производится молока выше нормы потребления на 28%, мяса — на 29%, яиц — на 13%. В 2022 году в республике надоили молока более 2 млн тонн. Производство яиц превысило 1,5 млрд штук.

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Татьяна Демина