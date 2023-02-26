Закутаться в блин, сжечь чучело в дождь и уехать невредимым с «Лебяжьего»: Масленица-2023 в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Масленичная неделя подошла к концу, а значит настал день прощания с зимой символическим сжиганием чучела. Сменяющая ее весна в Татарстане уже чувствуется — температура воздуха поднялась выше 0 градусов, хотя согревающего своими лучами солнца на сером небе пока и не видно. В итоге сжигать чучело пришлось под дождем, мокрым снегом и порывами ветра. О том, как в Татарстане пекли блины и прогоняли зиму, отличившуюся жгучими январскими морозами, — в материале «Реального времени».

Тернистый путь к блинам на Лебяжьем и обратно

Широкую Масленицу в Казани в это воскресенье отметили сразу на нескольких площадках — в центре города, который в любой день притягивает большое количество местных жителей и туристов, и на его окраине. Несмотря на прозвучавшее в начале недели наставление главы исполкома столицы Татарстана Рустема Гафарова подчиненным — «наплыв гостей на праздник не должен парализовать Горьковское шоссе» — пробки все же образовались, так как многие решили отправиться праздновать на озеро Лебяжье.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Праздничная программа там стартовала в 10 часов утра, а уже к 12.30 можно было наблюдать большое количество гостей. Для них работала эко-зона, где каждый желающий мог распилить бревно, забить гвозди на скорость и посоревноваться в метании валенок. На память о Масленице-2023 гости могли купить сувениры ручной работы и прочую продукцию у самозанятых.

Впрочем, весенняя погода с дождем, мокрым снегом и ветром не слишком располагает к празднованию проводов зимы. Из-за осадков практически сорванным оказалось выступление хедлайнера Масленицы на «Лебяжьем» — российской группы «Дюна». Организаторы мероприятия не позаботились о сцене с навесом, из-за чего артистам пришлось отказаться от выхода, чтобы сохранить музыкальную технику. Выступил лишь солист «Дюны» Виктор Рыбин, держа в одной руке микрофон, а в другой зонт.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Несмотря на дождь, чучело Масленицы на «Лебяжьем» все же сжечь удалось. После традиционного ритуала многие поспешили домой, однако праздник так просто отпустить гостей не мог. Те, кто прибыл на личном транспорте столкнулись с проблемой выезда, считая при этом, сколько времени они потеряют в пробке, пока добираются до дома.

Не легче было и тем, кто приехал на автобусах. Несмотря на то, что власти еще в понедельник пообещали увеличить интенсивность их движения на маршрутах №36, 46 и 72, уехать оказалось сложнее чем студентам утрам в будни из «Деревни Универсиад» — дошло до того, что фактически образовалась давка, люди толпились и толкались, пытаясь зайти в «краснобус».

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Самые отчаянные казанцы решили не терять времени и здоровья и пошли домой прямо вдоль Горьковского шоссе. Их не пугало не интенсивное, хотя и небыстрое, движение машин по трассе, ни забитые снегом обочины, ни ветер с мокрым снегом и дождем. Такой путь оказался предпочтительнее томительного ожидания автобуса, прибытие которого не гарантировало быстрого отъезда из-за большого количества желающих поскорее уехать с праздничной площадки.

Затруднительно добраться было и на такси — цены взлетели в несколько раз. Как лично убедился корреспондент «Реального времени», стоимость поездки взлетела почти до 1 тысячи рублей.

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Спокойнее ситуация оказалась в центре Казани. Поесть блинов и посмотреть представления можно было на улице Баумана и на Кремлевской набережной, а также в парке Горького.



Блинное одеяло и угощение от чиновников в Зеленодольске

Не менее интересную программу организовали в Зеленодольске. Точкой притяжения стал стадион «Авангард», где гости могли стать «начинкой» для огромного блина — укрывшись им в теплую погоду оставалось только сделать памятное фото.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Далее все по традиционному «меню» — состязания, ярмарка и концерт. И, конечно же, Масленица — праздник, с которого просто нельзя и невозможной уйти голодным. Сегодня у жителей и гостей Зеленодольска выбор угощения был богатым — блины со сгущенкой, с вареньем, с медом, с мясом от бабушек и от исполняющего обязанности руководителя исполкома Зеленодольского района Татарстана Александра Старостина и его заместителя Дениса Лулакова.

Увидеть можно было и целую «выставку» чучел Масленицы. В этом году среди детских садов и школ Зеленодольска провели конкурс. Победителем стал детский сад №13 «Гусельки», а призовые места достались детсадам №22 «Малыш» и №21 «Незабудка».

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В общей сложности в Зеленодольском районе Татарстана масленичные гуляния посетили свыше 47 тысяч человек. Из них 15 тысяч побывали на остров-граде Свияжск, где для гостей организовали угощения, конкурсы, выступление творческих коллективов, ярмарку, а также ремесленные и кулинарные мастер-классы.

В Зеленодольске на двух площадках — стадионе «Авангард» и в парке «Березовая роща» — сегодня проводили зиму 30 тысяч человек. Еще 2 тысячи гостей посетили народные гуляния в поселке Васильево, сообщает пресс-служба Зеленодольского района Татарстана.



Один из самых любимых праздников в Татарстане

Праздновали Широкую Масленицу и вчера. Шумные гуляния с традиционными угощениями развернулись, например, в центре Казани в парке «Черное озеро», куда заглянул бессменный председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Этот красивый праздник с народными гуляньями, ярмарками декоративно-прикладного искусства, фольклорными площадками, с русскими народными играми и забавами, аттракционами является одним из самых любимых в нашей республике. Народы Татарстана традиционно вместе отмечают все свои национальные праздники. Они связывают нас с историей и традициями народов, способствуют сближению людей и утверждению взаимопонимания и согласия между ними, — написал он в своем telegram-канале.

Не забыли в Масленицу и про юбилей знаменитого уроженца Казани Федора Шаляпина — 13 февраля исполнилось 150 лет со дня его рождения. На «Черном озере» накануне можно было увидеть представление с участием артиста в образе известного оперного певца.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечали в субботу Масленицу и в самом большом районе Казани — Советском. Жители и гости города собрались в Горкинско-Ометьевском лесу.

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Татьяна Демина