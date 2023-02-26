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Музыканты «Дюны» отказались выходить на сцену на казанском «Лебяжьем» из-за дождя

13:40, 26.02.2023
Музыканты «Дюны» отказались выходить на сцену на казанском «Лебяжьем» из-за дождя
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Музыканты группы российской группу «Дюна», которая стала хедлайнером Масленицы в лесопарке «Лебяжье» в Казани, не вышли на сцену из-за плохой погоды — дождя и мокрого снега. Перед гостями выступает солист коллектива Виктор Рыбин, сообщает корреспондент «Реального времени»

Сцену для артистов на «Лебяжьем» сделали открытой, без навеса, из-за чего выступать приходится прямо под дождем. Музыкальные инструменты могут намокнуть и перестать работать, в связи с чем артисты приняли решение не выходить.

Напомним, в Казани сегодня установилась плюсовая температура. Температура воздуха достигла +1,5 градуса, следует из данных, зарегистрированных пунктом наблюдения № 11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева.

О том, что «Дюна» станет хедлайнером Масленицы в лесопарке «Лебяжье» власти Казани объявили в начале недели. На праздничной площадке несмотря на непогоду, присутствуют сотни людей.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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