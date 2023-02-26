Пробки в Масленицу: в Казани стоит Горьковское шоссе перед въездом в лесопарк «Лебяжье»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани проходят масштабные гулянья — столица Татарстана отмечает Масленицу. На подъезде к лесопарковой зоне озера Лебяжье, где праздник начался в 10 утра, сильно затруднено движение, сообщает корреспондент «Реального времени».

Наблюдаются огромные пробки на Горьковском шоссе и Залесной улице. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».



Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Пробки начинаются с улицы Болотникова — там движение практически полностью парализовано. Говоря о ситуации в целом по Казани — дороги свободны, пробки оцениваются в 3 балла.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Ежегодные масленичные гулянья сегодня состоятся и в Свияжске. Пришедших на мероприятие ожидают костюмированное масленичное шествие, традиционные песни и хороводы. Желающие смогут посетить ремесленные и кулинарные мастер-классы. Также каждый сможет отведать блинов и оладий, посетить праздничную ярмарку.

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Илина Хакимова