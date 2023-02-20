Хедлайнером масленицы в Казани станет группа «Дюна»

Фото: скриншот трансляции

В Казани на праздничном гулянье в честь масленицы выступит группа «Дюна». Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Масленичные гулянья в Казани пройдут 26 февраля на озере Лебяжье. Там организуют зону фудкорта, где гости смогут попробовать блины.

В день масленицы в Казани увеличат интенсивность движения автобусов маршрутов №36, 46 и 72. Для тех, кто отправится на озеро Лебяжье на собственном транспорте, организуют парковки.

Скриншот трансляции

На подходах к месту проведения масленицы организуют досмотровые мероприятия. К организации мероприятия привлекут более 100 волонтеров.

Масленичная неделя началась сегодня. Праздничные гулянья традиционно пройдут и в Свияжске. Запланировано костюмированное шествие, хороводы, ремесленные и кулинарные мастер-классы. «Реальное время» публикует полную программу празднования на остров-граде.



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Татьяна Демина