Из Казани в Лисичанск доставили гуманитарную помощь весом в 100 тонн

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из Казани в подшефный Татарстану Лисичанск доставили очередную партию гуманитарной помощи весом в 100 тонн. Об этом сообщили в администрации города.

— Наши друзья из столицы Республики Татарстан передали городу пластиковые трубы, инструменты, монтажные материалы, доски, спортивный инвентарь, продукты питания и средства гигиены, — рассказали власти Лисичанска.

Гуманитарный груз весом более 12 тонн в Лисичанск отправили и из Набережных Челнов. А 28 января туда прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Татарстана. Доставили около 200 тонн грузов разнообразного назначения.



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Илина Хакимова