Из Набережных Челнов в Лисичанск отправили 12 тонн гуманитарного груза

Гуманитарный груз весом более 12 тонн отправили из Набережных Челнов в подшефный Татарстану Лисичанск. Провизия будет использована командой волонтеров под руководством Рустама Гатина, они ежедневно кормят пять тысяч человек, сообщили в мэрии города.

— Без такого масштабного гуманитарного груза ребят, которые готовят еду для жителей Лисичанска, хватило бы только на считаные дни. По нашим подсчетам, в апреле будет приготовлено почти 800 тысяч порций. Это большое количество, и думаю, что мы на этом не остановимся, — заявил Гатин.

В свою очередь мэр автограда Наиль Магдеев заявил, что гуманитарная помощь рассчитана на детей, стариков и обездоленных. По его словам, помощи хватит как минимум до апреля.

Фото: nabchelny.ru

Напомним, с октября по декабрь 2022 года власти Набережных Челнов потратили на поддержку мобилизованных 128,6 млн рублей. Основная часть денег была потрачена на гуманитарную помощь и оплату транспортных расходов. На это ушло порядка 97 млн рублей.

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Айрат Назипов