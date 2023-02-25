На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился на самом северном острове Хоккайдо. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

По информации источника, очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Угрозы цунами нет.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Фото: pixabay.com

Сегодня подземные толчки сейсмологи также зафиксировали на Камчатке. Землетрясение магнитудой 6,1 специалисты выявили в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 65 километров. О пострадавших и разрушениях также не сообщалось.

Помимо этого, сегодня стало известно, что число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 44 218 человек. В правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям Турции также сообщалось, что после стихийного бедствия в стране произошло 9 136 афтершоков.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов