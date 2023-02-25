Число погибших от землетрясений в Турции превысило 44 тысячи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 44 218 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

— По последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 44 218 наших граждан. После землетрясений произошло 9 136 афтершоков, — сказано в сообщении ведомства.

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Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден намерен отправить $50 миллионов из федерального фонда чрезвычайной помощи беженцам и мигрантам, пострадавшим в результате землетрясений в Сирии и Турции.

20 февраля эксперты европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщили, что в зонах землетрясений Турции и Сирии могут произойти вспышки опасных инфекций. Так, специалисты отметили, что жители обеих стран могут заболеть из-за плохих санитарно-гигиенических условий, ограниченного доступа к воде и ненадлежащего охлаждения и приготовления пищи. Также эксперты выразили опасение, что у людей могут появиться гепатит А, норовирус, ротавирус, бактериальные инфекции и паразитарные болезни.



Антон Гаврилов