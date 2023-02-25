На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН.
— Магнитуда 6,1. В 170 км от Петропавловска-Камчатского, — говорится в опубликованных данных.
Отмечается, что землетрясение произошло у юго-западного побережья полуострова на глубине 65 км.
Сила подземных толчков неизвестна. О пострадавших не сообщается.
5 февраля также сообщалось о землетрясении в районе полуострова. Тогда сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у берегов Камчатки. Эпицентр находился в 51 километре от Усть-Камчатска на глубине 33 километров. О разрушениях в регионе и пострадавших не сообщалось.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым