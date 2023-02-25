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На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

11:49, 25.02.2023
На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Фото: pixabay.com

Сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН.

— Магнитуда 6,1. В 170 км от Петропавловска-Камчатского, — говорится в опубликованных данных.

Отмечается, что землетрясение произошло у юго-западного побережья полуострова на глубине 65 км.

Сила подземных толчков неизвестна. О пострадавших не сообщается.

5 февраля также сообщалось о землетрясении в районе полуострова. Тогда сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у берегов Камчатки. Эпицентр находился в 51 километре от Усть-Камчатска на глубине 33 километров. О разрушениях в регионе и пострадавших не сообщалось.

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Антон Гаврилов
Общество

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