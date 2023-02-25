Две крупнейшие в мире криптобиржи отказались блокировать российские банки

Две крупнейшие в мире криптобиржи Huobi и KuCoin отказались блокировать российские банки и продолжают проводить операции с выпущенными ими дебетовыми картами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Politico.

Генеральный директор аналитической компании Inca Digital Адам Заразинский заявил, что предоставление покупателям криптовалюты возможности торговать друг с другом с использованием счетов в российских учреждениях является нарушением санкций. Однако сами Huobi и KuCoin отказались от комментариев.

Фото: flickr.com

Напомним, в декабре председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в 2023 году Госдума может принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах.



— Я рассчитываю, что в январе—феврале мы этот законопроект примем, и с II квартала 2023 года он уже начнет работать. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме, по нему разгорелись дискуссии, — сказал он.

Депутат отметил, что законопроект в основном критикуют из-за того, что после его принятия существует риск появления канала неконтролируемого легального вывода капитала из России. Предложено прописать некоторые дополнительные нормы, чтобы избежать этого.

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Максим Кокунин