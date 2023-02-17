В Татарстане по федеральному проекту отремонтируют спортзалы в школах двух районов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В школах Тюлячинского и Дрожжановского районов Татарстана капитально отремонтируют спортзалы, доложил сегодня на совещании в Доме правительства РТ, первый заместитель министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.



Работы осуществляются по федеральному проекту «Успех каждого ребенка». На сегодняшний день выполнение в школах составляет 25%.

Также по национальному проекту «Демография» строятся два детских сада в Казани. Готовность «переходящего» детского сада оценивается в 37%. На строительстве нового учреждения выполнение работ составляет 1,7%.

По контрактам в рамках нацпроекта «Образование» продолжается строительство нескольких объектов. В селе Шильнебаш Тукаевского района строится школа на 100 мест (выполнение — 71%). На строительстве школы на 1,2 тыс. мест по ул. Сибгата Хакима в Казани объем выполненных работ достиг 46%.

Еще одно образовательное учреждение строится по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» — это школа-сад в Мамадыше на 240/120 мест (выполнение — 80,5%).

На текущей неделе заключены контракты по двум государственным программам. Одна из них — «Развитие образования», по которой отремонтируют школу №31. Подрядчики приступили к работам на 15 объектах.

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Маргарита Головатенко