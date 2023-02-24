Данис Зарипов включен в состав «Ак Барса» на матч с «Металлургом»

41-летний нападающий Данис Зарипов впервые в этом году попал в состав казанского «Ак Барса». Сегодня казанцы сыграют в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга». Начало встречи в 17.30.

Состав «Ак Барса»:

вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);

Дмитрий Юдин — Кристиан Хенкель, Кирилл Панюков — Илья Сафонов— Александр Радулов (а);

Динар Хафизуллин — Даниил Журавлев, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Данис Зарипов (к);

(к); Семен Терехов, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.



Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Напомним, в последний раз Данис Зарипов попадал в состав «Ак Барса» в ноябре прошлого года. Контракт с клубом из Казани он продлил в июле прошлого года.

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Айрат Назипов