«Ак Барс» объявил состав на игру с «Сибирью» — в него вернулся Зарипов
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил состав на игру с «Сибирью». Начало — в 15.30 мск.
В состав казанцев вернулся капитан Данис Зарипов, а также Артем Лукоянов.
Напомним, два дня назад казанский «Ак Барс» проиграл в выездном матче омскому «Авангарду». Встреча завершилась со счетом 2:1.
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