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«Ак Барс» объявил состав на игру с «Сибирью» — в него вернулся Зарипов

14:41, 21.11.2022
«Ак Барс» объявил состав на игру с «Сибирью» — в него вернулся Зарипов
Фото: t.me/hc_akbars

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил состав на игру с «Сибирью». Начало — в 15.30 мск.

В состав казанцев вернулся капитан Данис Зарипов, а также Артем Лукоянов.

Напомним, два дня назад казанский «Ак Барс» проиграл в выездном матче омскому «Авангарду». Встреча завершилась со счетом 2:1.

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