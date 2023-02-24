Тренер «Ак Барса»: «Чувствуется, что плей-офф все ближе»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал о состоянии команды в преддверии матча с магнитогорским «Металлургом». Игра регулярного Фонбет чемпионата КХЛ состоится сегодня в Казани в 17.30.

— Надеемся, что ребята отдохнули, было время для восстановления, возвращения в наш часовой пояс. По тренировкам видно и движение, и желание. Чувствуется, что плей-офф все ближе, — сказал Бабенко.

Бабенко вспомнил свое удивление, когда узнал, что казанская команда давно не забивала «Магнитке» в большинстве. По словам наставника, «барсы» будут делать все, чтобы исправить эту ситуацию.

Фото: ak-bars.ru

В предыдущем матче казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром». В гостевой игре команда Зинэтулы Билялетдинова разгромила соперника со счетом 0:4.

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Айрат Назипов