Зинэтула Билялетдинов: «У нас такое впервые»

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал разгромную победу над «Амуром. Его слова передает клубная пресс-служба.

— Насколько было тяжело найти силы сегодня, играя второй матч за два дня? В принципе, у нас такое впервые, давно не играли здесь спаренные матчи. Но ребята молодцы, они хорошо подготовились, в том числе психологически — отнеслись к этому очень серьёзно, так что это заслуга ребят, — сказал он.

По словам наставника, его команда справилась с поставленными задачами. Игроки сделали все, что задумал тренерский штаб на этот матч.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Сегодня казанский «Ак Барс» одержал очередную победу над хабаровским «Амуром». В гостевом матче, подопечные Зинэтулы Билялетдинова разгромили соперника со счетом 0:4.



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Айрат Назипов