В Мензелинске недосчитались 4,77 миллиона рублей взносов населения на капремонт

Куда пропали деньги мензелинцев на капремонт

Фонд ЖКХ Татарстана потребовал от «Мензелинской управляющей компании» 4,77 млн рублей долга по взносам населения на капремонт и еще почти 1 млн рублей процентов.

УК управляет многоквартирными домами в Мензелинске и Мензелинском районе. Все они включены в региональную программу капремонта общего имущества жилого фонда. Региональным оператором программы является Фонд ЖКХ РТ.

Постановлением Кабмина РТ установлен минимальный размер взноса на эту услугу: в период с 2017 по 2019 год в размере 5,85 руб. на один квадратный метр от площади квартиры, с 2020-го по 30.06.2021 года — 6,11 руб., с 01.07.2021 — 6,38 рубля.

В рамках реализации программы Мензелинская УК и Фонд ЖКХ РТ заключили соглашение о формировании фонда капитального ремонта. Согласно документу, компания обязана обеспечивать поступление взносов населения на счет фонда ежемесячно, в срок до 30-го числа месяца. Поскольку УК заключила агентский договор с АО «Татэнергосбыт» на осуществление начисления платежей жильцов по этой услуге, Арбитражный суд РТ привлек к участию в деле и энергетиков.

Таким образом, деньги мензелинцев на капремонт аккумулируются на счету АО «Татэнергосбыт» и в дальнейшем передаются Фонду ЖКХ РТ — на счет УК они не поступают, говорится в материалах суда.

Фонд объяснил свой иск к Мензелинской УК тем, что взносы на капремонт на его счет не перечислены, долг составил 4 767 617 руб. 66 коп. за период с июня 2014 года по апрель 2022 года, а проценты — 969 319 руб. 87 копеек.

В ответ управляющая компания заявила о применении срока исковой давности и не признала требования.



Фото: realnoevremya.ru

Суд: у УК нет обязательств по оплате не перечисленных жильцами взносов

Исследовав доказательства по делу и выслушав истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.



Решением Верховного суда РТ от 17.08.2022, оставленным без изменения апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 20.12.2022, признано, что нормы краткосрочных планов реализации программы в 2017—2019 годах и в 2020—2022 годах в противоречие правилам, установленным на федеральном и региональном уровнях, закрепляют требование о заключении между региональным оператором и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, договоров (соглашений), включающих обязательство этих организаций не только по формированию платежных документов и обеспечению ежемесячного начисления платежей собственников помещений в многоквартирных домах по взносам на капитальный ремонт, но и по обеспечению их поступления на счет регоператора, а также мер по взысканию задолженности по уплате этих взносов и пеней.

Данными судебными актами признано, что толкование оспариваемых правовых норм позволяет в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора возлагать на организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, обязанность перечислять на счет регоператора взносы на капремонт за всех собственников помещений в многоквартирном доме, «даже если эти взносы от них не поступали, и вместо регионального оператора вести работу по взысканию с них задолженности», говорится в определении суда.

Между тем, как установлено данными судебными актами, возложение таких обязанностей на управляющие компании выходит за рамки предусмотренных законом функций этих организаций, ограниченных формированием платежных документов с указанием счета регионального оператора, и противоречит жилищному законодательству России и Татарстана, поскольку в соответствии с требованиями части 1 статьи 169 ЖК РФ обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лежит на собственнике помещения.

Фото: realnoevremya.ru

— Таким образом, согласно решению Верховного суда Республики Татарстан от 17.08.2022, оставленному без изменения апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 20.12.2022 по делу №66а-2544/2022, у ответчика отсутствуют обязательства по оплате не перечисленных собственниками помещений взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, то есть в данном случае исковые требования заявлены к ненадлежащему ответчику, — говорится в решении суда.

Татарстанский арбитраж сослался на аналогичный вывод в недавнем определении Верховного суда России от 26.01.2023 №306-ЭС22-19673 по делу №А65-18602/2021, «согласно которому, поскольку как в законе, так и в договоре отсутствует обязательство Компании уплачивать взносы на капитальный ремонт вместо собственников помещений, не исполнивших возложенную на них законом обязанность, иск о взыскании таких сумм с управляющей компании является необоснованным».

В связи с этим Арбитражный суд РТ отклонил в полном объеме требования Фонда ЖКХ РТ.

Ранее «Реальное время» рассказывало о другом судебном споре между фондом и лениногорской управляющей компанией, которая не перечислила за несколько лет 62 млн рублей взносов жителей на капремонт. Действия УК суд признал неправомерными и постановил взыскать долг, правда, урезал его размер в семь раз из-за истечения срока давности.



Василя Ширшова