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В Мензелинске недосчитались 4,77 миллиона рублей взносов населения на капремонт

14:00, 24.02.2023
В Мензелинске недосчитались 4,77 миллиона рублей взносов населения на капремонт
Фото: realnoevremya.ru

Куда пропали деньги мензелинцев на капремонт

Фонд ЖКХ Татарстана потребовал от «Мензелинской управляющей компании» 4,77 млн рублей долга по взносам населения на капремонт и еще почти 1 млн рублей процентов.

УК управляет многоквартирными домами в Мензелинске и Мензелинском районе. Все они включены в региональную программу капремонта общего имущества жилого фонда. Региональным оператором программы является Фонд ЖКХ РТ.
Постановлением Кабмина РТ установлен минимальный размер взноса на эту услугу: в период с 2017 по 2019 год в размере 5,85 руб. на один квадратный метр от площади квартиры, с 2020-го по 30.06.2021 года — 6,11 руб., с 01.07.2021 — 6,38 рубля.

В рамках реализации программы Мензелинская УК и Фонд ЖКХ РТ заключили соглашение о формировании фонда капитального ремонта. Согласно документу, компания обязана обеспечивать поступление взносов населения на счет фонда ежемесячно, в срок до 30-го числа месяца. Поскольку УК заключила агентский договор с АО «Татэнергосбыт» на осуществление начисления платежей жильцов по этой услуге, Арбитражный суд РТ привлек к участию в деле и энергетиков.

Таким образом, деньги мензелинцев на капремонт аккумулируются на счету АО «Татэнергосбыт» и в дальнейшем передаются Фонду ЖКХ РТ — на счет УК они не поступают, говорится в материалах суда.

Фонд объяснил свой иск к Мензелинской УК тем, что взносы на капремонт на его счет не перечислены, долг составил 4 767 617 руб. 66 коп. за период с июня 2014 года по апрель 2022 года, а проценты — 969 319 руб. 87 копеек.

В ответ управляющая компания заявила о применении срока исковой давности и не признала требования.

Фото: realnoevremya.ru

Суд: у УК нет обязательств по оплате не перечисленных жильцами взносов

Исследовав доказательства по делу и выслушав истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Решением Верховного суда РТ от 17.08.2022, оставленным без изменения апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 20.12.2022, признано, что нормы краткосрочных планов реализации программы в 2017—2019 годах и в 2020—2022 годах в противоречие правилам, установленным на федеральном и региональном уровнях, закрепляют требование о заключении между региональным оператором и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, договоров (соглашений), включающих обязательство этих организаций не только по формированию платежных документов и обеспечению ежемесячного начисления платежей собственников помещений в многоквартирных домах по взносам на капитальный ремонт, но и по обеспечению их поступления на счет регоператора, а также мер по взысканию задолженности по уплате этих взносов и пеней.

Данными судебными актами признано, что толкование оспариваемых правовых норм позволяет в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора возлагать на организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, обязанность перечислять на счет регоператора взносы на капремонт за всех собственников помещений в многоквартирном доме, «даже если эти взносы от них не поступали, и вместо регионального оператора вести работу по взысканию с них задолженности», говорится в определении суда.

Между тем, как установлено данными судебными актами, возложение таких обязанностей на управляющие компании выходит за рамки предусмотренных законом функций этих организаций, ограниченных формированием платежных документов с указанием счета регионального оператора, и противоречит жилищному законодательству России и Татарстана, поскольку в соответствии с требованиями части 1 статьи 169 ЖК РФ обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лежит на собственнике помещения.

Фото: realnoevremya.ru

— Таким образом, согласно решению Верховного суда Республики Татарстан от 17.08.2022, оставленному без изменения апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 20.12.2022 по делу №66а-2544/2022, у ответчика отсутствуют обязательства по оплате не перечисленных собственниками помещений взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, то есть в данном случае исковые требования заявлены к ненадлежащему ответчику, — говорится в решении суда.

Татарстанский арбитраж сослался на аналогичный вывод в недавнем определении Верховного суда России от 26.01.2023 №306-ЭС22-19673 по делу №А65-18602/2021, «согласно которому, поскольку как в законе, так и в договоре отсутствует обязательство Компании уплачивать взносы на капитальный ремонт вместо собственников помещений, не исполнивших возложенную на них законом обязанность, иск о взыскании таких сумм с управляющей компании является необоснованным».

В связи с этим Арбитражный суд РТ отклонил в полном объеме требования Фонда ЖКХ РТ.

Ранее «Реальное время» рассказывало о другом судебном споре между фондом и лениногорской управляющей компанией, которая не перечислила за несколько лет 62 млн рублей взносов жителей на капремонт. Действия УК суд признал неправомерными и постановил взыскать долг, правда, урезал его размер в семь раз из-за истечения срока давности.

Василя Ширшова
НедвижимостьОбщество Татарстан

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