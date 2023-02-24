Главное о коронавирусе на 24 февраля: рост заболеваемости в Татарстане, первые туристы из Китая
Заболеваемость в Татарстане достигла октябрьских значений
- В Татарстане впервые с октября было выявлено 150 случаев заболевания COVID-19. В последний раз подобный показатель фиксировался 24 октября. Тогда в республике заболели 150 человек. За прошедшие сутки был зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом.
Перенесенный коронавирус ускоряет развитие когнитивных нарушений
- В Россию прибыла организованная группа туристов из Китая, которая стала первой после начала пандемии коронавируса. В Москву приехало более 30 китайских туристов. В 2019 году нашу страну посетили 1,2 млн граждан КНР. В Российском союзе туриндустрии рассчитывают, что в 2023 году этот показатель может быть превышен.
- Главный врач московской больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что в группы риска по постковидному синдрому входят люди старше 80 лет, а также те, кто имеет избыточный или недостаточный вес тела. В интервью «Российской газете» Вечорко напомнил, что постковидный синдром — это состояние, при котором наблюдаются симптомы нарушения различных систем организма, возникшие через 3—12 недель и позже с момента установления диагноза COVID-19.
- Российские ученые доказали, что перенесенный коронавирус ускоряет развитие когнитивных нарушений. Исследования были опубликованы в научном журнале Cell. В материалах указывается, что развитие когнитивных нарушений, особенно в пожилом возрасте, происходит на фоне постковидных явлений с очень высокой скоростью. Так, если в нормальных условиях переход от легкой стадии умственной отсталости к деменции происходит через 7 лет, а от средней до тяжелой — через 6, то при постковидном синдроме весь процесс может занять несколько месяцев.
В Китае отменили требование предполетного тестирования на COVID-19 для китайских туристов
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 674 783 535 человек, 6 868 816 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 355 829). На второй строчке — Индия (44 686 842), на третьей — Франция (39 809 981), на четвертой — Германия (38 090 089), на пятой — Бразилия (37 008 944). Показатель России — 21 907 416.
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 119 508). За ними следуют Бразилия (698 834), Индия (530 764), Россия (387 969, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 938).
- Президент Южной Осетии Алан Гаглоев, который пропустил встречу с Владимиром Путиным из-за положительного теста на COVID-19, находится на самоизоляции в Москве. Он будет находиться там под наблюдением врачей до полного выздоровления.
- Страны ЕС решили отменить требование предполетного тестирования на COVID-19 для китайских туристов. Решение приняли на заседании рабочей группы по координации кризисных ситуации IPCR (Integrated Political Crisis Response mechanism). До середины марта для туристов из КНР, прилетевших в Евросоюз, будет проводиться выборочное тестирование на COVID-19.
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