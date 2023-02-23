В Татарстане водитель и три пассажира получили тяжелые травмы в результате ДТП

Фото: ГИБДД по Татарстану

23 февраля на 2 км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Тукаевском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого 18-летний водитель KIA и три пассажира получили тяжелые травмы, сообщили в ГИБДД по республике.



В Госавтоинспекции указали, что водитель не учел погодные условия и наехал на опору освещения. Ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: ГИБДД по Татарстану

В ГИБДД напомнили: использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм для водителя и пассажира переднего сиденья — на 50%, для пассажиров заднего сиденья — на 25%. Если автомобиль опрокинется, пристегнутый ремень безопасности повысит шансы на выживание в пять раз.

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Казани в среду, 22 февраля, произошло 229 ДТП, в семи из них пострадали люди. В столице Татарстана случились четыре наезда на пешеходов и три столкновения.



В Казани по итогам 2022 года зарегистрированы 1,3 тысячи ДТП. Большинство аварий случилось из-за нарушения правил дорожного движения, и нарушают как водители, так и пешеходы:

— Если посмотреть на количество смертельных наездов на пешеходов — их в 2022 году было 14, причем 13 — по вине пешеходов, которые сами нарушили правила — переходили дорогу вне пешеходного перехода. На переходе погиб только один человек! — рассказал в интервью «Реальному времени» начальник казанской Госавтоинспекции Эльнар Садриев.

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Маргарита Головатенко