Нижнекамский «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Металлургом» из Магнитогорска

Фото: кадр трансляции

«Нефтехимик» обыграл в домашнем матче магнитогорский «Металлург». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

На 4-й минуте Андрей Белозеров вывел нижнекамскую команду вперед, но уже спустя 3 минуты гости восстановили паритет в счете. Гол забил Григорий Дронов. Еще одну шайбу в первом периоде забросил форвард «Магнитки» Николай Голдобин. Он же оформил дубль во втором игровом отрезке встречи.

Но в третьем периоде нижнекамская команда вернулась в игру. Сначала тот же Андрей Белозеров поразил ворота гостей. А затем Павел Порядин сравнял счет. Игра перешла в дополнительное время, где удачнее оказался «Нефтехимик». В самом начале овертайма Кирилл Воробьев принес нижнекамцам победу.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

В предыдущем матче «Нефтехимик» уступил на своем льду ХК «Сочи». Гости победили со счетом 1:3.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов