Нижнекамский «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Металлургом» из Магнитогорска
«Нефтехимик» обыграл в домашнем матче магнитогорский «Металлург». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.
На 4-й минуте Андрей Белозеров вывел нижнекамскую команду вперед, но уже спустя 3 минуты гости восстановили паритет в счете. Гол забил Григорий Дронов. Еще одну шайбу в первом периоде забросил форвард «Магнитки» Николай Голдобин. Он же оформил дубль во втором игровом отрезке встречи.
Но в третьем периоде нижнекамская команда вернулась в игру. Сначала тот же Андрей Белозеров поразил ворота гостей. А затем Павел Порядин сравнял счет. Игра перешла в дополнительное время, где удачнее оказался «Нефтехимик». В самом начале овертайма Кирилл Воробьев принес нижнекамцам победу.
В предыдущем матче «Нефтехимик» уступил на своем льду ХК «Сочи». Гости победили со счетом 1:3.
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