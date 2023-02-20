Нижнекамский «Нефтехимик» уступил на своем льду ХК «Сочи»
«Нефтехимик» уступил в домашнем матче команде «Сочи» в рамках регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч закончился победой гостей со счетом 1:3.
Первую шайбу на 11-й минуте встречи забросил нападающий нижнекамцев Андрей Белозеров. Гости отыгрались в начале второго периода. Отличился Дмитрий Завгородний. В конце игрового отрезка Матвей Мичков вывел «Сочи» вперед. В третьем периоде Данила Галенюк забил третий гол, установив окончательный счет матча.
Подопечные Олега Леонтьева занимают 8-е место в таблице Восточной конференции. Следующую игру нижнекамцы также проведут дома. Матч с магнитогорским «Металлургом» пройдет 22 февраля в 19:00.
В предыдущем матче «Нефтехимик» проиграл омскому «Авангарду» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, встреча завершилась со счетом 2:1.
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