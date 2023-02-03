Десятый пакет антироссийских санкций подразумевает ограничения на €10 млрд

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России, подразумевает ограничения на €10 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в €10 млрд, — передает ее слова ТАСС.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, «это будет самый масштабный пакет» антироссийских санкций.

pixabay.com

Накануне глава Еврокомиссии анонсировала введение новых ограничений против России. Она отметила, что их введут к годовщине спецоперации — 24 февраля.

В середине января в Евросоюзе заявили о намерении ввести десятый пакет санкций против России. Тогда Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что новый пакет антироссийских мер будет в основном касаться «закрытия лазеек» в уже принятых ограничениях.



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Айрат Назипов