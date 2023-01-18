В Казани еще 96 медработников получили новые квартиры

Фото: Минздрав Татарстана

В Казани еще 96 медицинских работников получили новые квартиры. В торжественной церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель Минздрава России Виктор Фисенко и министр здравоохранения РТ Марат Садыков.



Среди получателей жилья — врачи Республиканской клинической больницы, Детской республиканской клинической больницы, Станции скорой медицинской помощи, Межрегионального клинико-диагностического центра и других медучреждений столицы республики.

В 2022 году в Татарстане новое жилье получил 431 медицинский работник. Из них 329 человек — по программе «Социальная ипотека», еще 102 работника — в рамках грантовой программы.

Жилищный вопрос медиков решается за счет нескольких государственных программ. Так, в республике с 2020 года реализуют программу «Социальная ипотека». Медицинские работники имеют приоритет в очереди на получение квартир.

На прошлой неделе стало известно, что Госжилфонд при президенте Татарстана приступает к строительству двух соципотечных домов в казанском «Салават купере». Для участников жилищных программ Госжилфонда построят два 10-этажных дома. В каждом из них появится 72 квартиры: 36 двухкомнатных и 36 трехкомнатных.

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Маргарита Головатенко