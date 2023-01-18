Представители медицинских учреждений Татарстана получили 24 автомобиля

Фото: Пресс-служба Минздрава Татарстана

Сегодня, 18 января, представители медицинских учреждений Татарстана получили 24 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Им вручили 17 скорых, 5 легковых автомобилей и по одному микроавтобусу и мобильному комплексу.

— На сегодня служба скорой медицинской помощи Республики Татарстан оснащена 436 единицами санитарного транспорта. В рамках реализации программы модернизации первичного звена с 2020 по 2022 год было закуплено 518 автомобилей, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что год назад казанские поликлиники получили 84 автомобиля Lada Largus. Ключи от машин вручал президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Айрат Назипов