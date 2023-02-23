Автоэксперт оценил конкурентоспособность иранских машин, готовящихся выйти на авторынок России

Фото: Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Качество отделочных материалов, ходовые характеристики, электроника и прочее являются главными недостатками иранских автомобилей. Машины на вряд ли смогут составить конкуренцию китайским брендам. Об этом заявил автоэксперт Алексей Аксенов, сообщает «Лента.ру».

— Первое, что бросается в глаза, это низкое качество пластика, каких-то деталей и электроники — не уверен, что там будет тот богатый набор помощников, к которым мы привыкли даже на бюджетных корейских моделях, — отметил специалист.

По словам эксперта, иранские компании не в первый раз пытаются выйти на российский рынок.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Не то чтоб их авто пользовались большим спросом, но в бюджетном сегменте они могли конкурировать с китайскими моделями, — добавил Аксенов.

Автоэксперт также не исключил, что иранские автомобили будут отвечать современным стандартам и требованиям.

— Но не уверен, что они смогут стать достойной заменой корейских моделей. Китайцы вместе с тем развивались и развиваются очень быстро и могут конкурировать даже с некоторыми японцами, — выразил мнение эксперт.



В заключение он подчеркнул, что авторынок Ирана не рассчитан на экспорт авто и является достаточно локальным.

14 февраля в Минпромторге России заявили, что поставки иранских автомобилей в страну невозможны ввиду того, что они не сертифицированы в стране. В ведомстве также отметили, что для поставок импортных автомобилей и их эксплуатации на территории России необходимо в первую очередь прохождение сертификации транспортными средствами. Также подробнее на эту тему читайте в материале «Реального времени».



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Антон Гаврилов