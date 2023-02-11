В начале года татарстанский авторынок упал на треть

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Татарстанский авторынок продолжил падать и в 2023 году — после снижения в 2022-м в более чем два раза, в январе этого года продажи снизились на треть. А вот рынок электромобилей наоборот вырос, сообщили «Реальному времени» в аналитическом агентства «Автостат», хотя до объемов продаж обычных легковушек далеко. Детали — в материале издания.

Годовой объем продаж падает не первый год

Прошлый год рынок новых легковых автомобилей в Татарстане завершил падением в 2,3 раза — с 59 319 проданных машин в 2021-м до 25 519 машин в 2022-м. Однако, снижается он не первый год. Пик за последние годы зафиксирован в 2018-м — тогда татарстанцы купили 71,6 тысячи новых авто.

График снижения такой:

2019 год — 68,2 тысячи;

2020 год — 62,6 тысячи;

2021 год — 59,3 тысячи;

2022 год — 25,5 тысячи.

В начале 2023-го результаты тоже уменьшились — на треть, с 3 496 автомобилей в январе 2022-го до 2 367 в этом году. Половину топ-10 самых популярных брендов заняли китайцы. Среди них стоит отметь Omoda, продаж которого в прошлом году вообще не было, а в этом татарстанцы купили 40 автомобилей.

В целом, продажи выросли у всех популярных китайских брендов, если сравнивать с прошлым годом: Chery (98 до 219), Haval (с 83 до 162), Geely (с 42 до 97). Выделяется здесь Exeed — в январе 2022-го продали всего один автомобиль этого бренда, тогда как за первый месяц 2023-го продажи составили 109 машин. Здесь же стоит отметить рост продаж Lada — c 864 до 1 220 авто.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Прогресс связан с уходом ранее популярных западных и корейских брендов. Их продажи в январе 2023-го резко сократились: Renault (с 491 до 110), Kia (с 447 до 97), Hyundai (с 416 до до 84), Toyota (с 207 до 35).

№ Марка янв.23 янв.22 Изм., % 1 LADA 1220 864 41,2 2 CHERY 219 98 123,5 3 HAVAL 162 83 95,2 4 RENAULT 110 491 -77,6 5 EXEED 109 1 10800,0 6 GEELY 97 42 131,0 7 KIA 97 447 -78,3 8 HYUNDAI 84 416 -79,8 9 OMODA 40 10 TOYOTA 35 207 -83,1 Всего в регионе 2367 3496 -32,3

В списке самых покупаемых моделей только одно место занял западный бренд — речь Renault Logan, которых за январь 2023-го продали 49 штук. Больше всего в рейтинге китайских авто, они заняли шесть позиции. Три строчки, причем самые первые, заняли машины от российской Lada. Есть несколько новичков — это Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed LX.

№ Марка Модель янв.23 янв.22 Изм., % 1 LADA GRANTA 872 259 236,7 2 LADA NIVA LEGEND 166 36 361,1 3 LADA NIVA TRAVEL 154 61 152,5 4 CHERY TIGGO 7 PRO 95 5 HAVAL JOLION 68 40 70,0 6 GEELY COOLRAY 51 24 112,5 7 RENAULT LOGAN 49 75 -34,7 8 CHERY TIGGO 8 PRO MAX 43 9 EXEED LX 43 10 HAVAL F7 40 18 122,2 Всего в регионе 2367 3496 -32,3

В Татарстане начали активнее покупать электромобили

Рынок электрокаров наоборот растет — в 2022 году жители Татарстана купили 124 таких экземпляров. И это почти в раза больше, чем в 2021-м, когда в Татарстане купили 63 электромобиля. Такой рост объясняется в том числе и выпуском отечественных электрокаров в прошлом году. В их числе и электрокроссовер Evolute i-JOY, который можно купить с помощью льготного автокредита.

Напомним, Evolute — российский бренд. Серийное производство автомобилей стартовало на липецком заводе «Моторинвест» в конце сентября прошлого года. Компания планировала начать продавать электромобили в Казани. А недавно один из таксопарков из Казани закупил 50 электромобилей Evolute и их уже можно встретиться на дорогах столицы Татарстана.

В начале 2023-года продажи электрических авто тоже выросли — на 56%, до 14 штук.

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Дарья Пинегина