В начале года татарстанский авторынок упал на треть
Татарстанский авторынок продолжил падать и в 2023 году — после снижения в 2022-м в более чем два раза, в январе этого года продажи снизились на треть. А вот рынок электромобилей наоборот вырос, сообщили «Реальному времени» в аналитическом агентства «Автостат», хотя до объемов продаж обычных легковушек далеко. Детали — в материале издания.
Годовой объем продаж падает не первый год
Прошлый год рынок новых легковых автомобилей в Татарстане завершил падением в 2,3 раза — с 59 319 проданных машин в 2021-м до 25 519 машин в 2022-м. Однако, снижается он не первый год. Пик за последние годы зафиксирован в 2018-м — тогда татарстанцы купили 71,6 тысячи новых авто.
График снижения такой:
- 2019 год — 68,2 тысячи;
- 2020 год — 62,6 тысячи;
- 2021 год — 59,3 тысячи;
- 2022 год — 25,5 тысячи.
В начале 2023-го результаты тоже уменьшились — на треть, с 3 496 автомобилей в январе 2022-го до 2 367 в этом году. Половину топ-10 самых популярных брендов заняли китайцы. Среди них стоит отметь Omoda, продаж которого в прошлом году вообще не было, а в этом татарстанцы купили 40 автомобилей.
В целом, продажи выросли у всех популярных китайских брендов, если сравнивать с прошлым годом: Chery (98 до 219), Haval (с 83 до 162), Geely (с 42 до 97). Выделяется здесь Exeed — в январе 2022-го продали всего один автомобиль этого бренда, тогда как за первый месяц 2023-го продажи составили 109 машин. Здесь же стоит отметить рост продаж Lada — c 864 до 1 220 авто.
Прогресс связан с уходом ранее популярных западных и корейских брендов. Их продажи в январе 2023-го резко сократились: Renault (с 491 до 110), Kia (с 447 до 97), Hyundai (с 416 до до 84), Toyota (с 207 до 35).
|№
|Марка
|янв.23
|янв.22
|Изм., %
|1
|LADA
|1220
|864
|41,2
|2
|CHERY
|219
|98
|123,5
|3
|HAVAL
|162
|83
|95,2
|4
|RENAULT
|110
|491
|-77,6
|5
|EXEED
|109
|1
|10800,0
|6
|GEELY
|97
|42
|131,0
|7
|KIA
|97
|447
|-78,3
|8
|HYUNDAI
|84
|416
|-79,8
|9
|OMODA
|40
|10
|TOYOTA
|35
|207
|-83,1
|Всего в регионе
|2367
|3496
|-32,3
В списке самых покупаемых моделей только одно место занял западный бренд — речь Renault Logan, которых за январь 2023-го продали 49 штук. Больше всего в рейтинге китайских авто, они заняли шесть позиции. Три строчки, причем самые первые, заняли машины от российской Lada. Есть несколько новичков — это Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed LX.
|№
|Марка Модель
|янв.23
|янв.22
|Изм., %
|1
|LADA GRANTA
|872
|259
|236,7
|2
|LADA NIVA LEGEND
|166
|36
|361,1
|3
|LADA NIVA TRAVEL
|154
|61
|152,5
|4
|CHERY TIGGO 7 PRO
|95
|5
|HAVAL JOLION
|68
|40
|70,0
|6
|GEELY COOLRAY
|51
|24
|112,5
|7
|RENAULT LOGAN
|49
|75
|-34,7
|8
|CHERY TIGGO 8 PRO MAX
|43
|9
|EXEED LX
|43
|10
|HAVAL F7
|40
|18
|122,2
|Всего в регионе
|2367
|3496
|-32,3
В Татарстане начали активнее покупать электромобили
Рынок электрокаров наоборот растет — в 2022 году жители Татарстана купили 124 таких экземпляров. И это почти в раза больше, чем в 2021-м, когда в Татарстане купили 63 электромобиля. Такой рост объясняется в том числе и выпуском отечественных электрокаров в прошлом году. В их числе и электрокроссовер Evolute i-JOY, который можно купить с помощью льготного автокредита.
Напомним, Evolute — российский бренд. Серийное производство автомобилей стартовало на липецком заводе «Моторинвест» в конце сентября прошлого года. Компания планировала начать продавать электромобили в Казани. А недавно один из таксопарков из Казани закупил 50 электромобилей Evolute и их уже можно встретиться на дорогах столицы Татарстана.
В начале 2023-года продажи электрических авто тоже выросли — на 56%, до 14 штук.
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