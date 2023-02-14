Минпромторг: поставки иранских автомобилей в Россию невозможны из-за отсутствия сертификации

В Министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что поставки иранских автомобилей в страну невозможны, так как они не сертифицированы в России. Никаких соответствующих запросов в ведомстве пока не поступало, добавили в Минпромторге.



Для поставок импортных автомобилей и их эксплуатации на территории Российской Федерации необходимо, в первую очередь, прохождение сертификации транспортными средствами.

— На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы, в Минпромторг России не поступало соответствующих запросов, — сообщили в министерстве изданию «РИА Новости».

Однако в конце ноября 2022 года Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на 300 миллионов долларов — таковы были слова главы Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш. В прошлом году замглавы Минпромторга России Альберт Каримов сообщал, что иранские автопроизводители интересуются российским авторынком.



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Илина Хакимова