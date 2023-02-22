Казань стала самым отзывчивым регионом-донором для Турции и Сирии, пострадавших от землетрясений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань и Москва стали самыми активными регионами-донорами, в рамках международной акции Tiens Group, цель которой заключалась в сборах помощи пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

Всего в данной акции приняли участие 36 стран евразийского региона. Общая сумма собранных средств составила более $200 тысяч, сообщили в Tiens Group.

Фото: wikimedia.org

На фоне произошедшего в Татарстане был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от землетрясений. Отмечалось, что работу по данному вопросу поручил организовать раис Татарстана Рустам Минниханов. Также сообщалось, что вице-премьер Лейла Фазлеева и генеральный консул Турции будут координировать республиканские предприятия в вопросах сбора предметов первой необходимости для пострадавших.



Недавно сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 42 310. Также отмечалось, что из зоны стихийных бедствий были эвакуированы свыше 448 тысяч граждан. В общей сложности в регионе работают 14 740 сотрудников поисково-спасательных служб.

18 февраля стало известно, что ВОЗ призвала в срочном порядке выделить $84,5 миллиона на поддержку здравоохранения Турции и Сирии, которые пострадали от землетрясений. В организации подчеркнули, что средства в большей степени пойдут на поставки медицинских материалов и лекарств.



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Антон Гаврилов