Ленар Сафин о высшем образовании: «Мы будем брать лучшие наработки, которые были в Советском Союзе»

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Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин прокомментировал призыв президента России Владимира Путина вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах. Он поддержал инициативу главы государства.

— Мы четко понимаем по ряду специальностей, направлений, где нужен переход от двухступенчатой системы бакалавриата и магистратуры к специалитету, потому что, скажем, в юриспруденции мы готовим бакалавриат, а потом еще два года магистратура, и получается, после бакалавриата ни два, ни полтора [года] люди не могут работать, скажем так, в правоохранительных органах, — обратил внимание Ленар Сафин, который, к слову, окончил КГУ по специальности «правоведение».

По его словам, КФУ, как классический университет, никогда по большому счету не входил в Болонскую систему — были лишь ее элементы. Вуз намерен поэтапно пересмотреть подходы по всем структурным подразделениям.

— Мы, безусловно, будем брать те лучшие наработки, которые были в Советском Союзе, в нашей классической школе, и, естественно, смотреть вот за эти годы, где система двухступенчатая система себя оправдала, и, наверное, будем ее сохранять, имеется в виду бакалавриат и магистратура, — заявил ректор КФУ.

Напомним, Владимир Путин, оглашая 21 февраля послание Федеральному собранию, предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. При этом он обратил внимание, что переход необходимо сделать плавным.



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Татьяна Демина