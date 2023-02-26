Московские спортсмены натренируются в Казани за 33 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», спортсмены Москомспорта планируют провести в Казани тренировки по летним и иным видам спорта. На их организацию готовы потратить более 33,6 миллиона рублей. Полный комплекс учебно-тренировочных сборов пройдет в столице Татарстана с 1 мая по 31 июля 2023 года, а их участниками станут 695 человек.

Для сборов забронируют часть вокзала

Помимо занятий по различным дисциплинам столичных спортсменов ожидают туристические и экскурсионные мероприятия. Работа предпринимателя или компании, с которой заключат контракт, начнется еще до прибытия в Казань. Перед тем как приступить к организации смен, потребуется организовать проезд участников и их сопровождающих до Татарстана.

Привезти спортсменов должен поезд, следующий по маршруту с ограничением посадки сторонних лиц в вагоны, в которых разместят московских гостей. Кроме того, на ж/д вокзале необходимо забронировать специальную зону, оборудованную всем необходимым для сбора детских групп. В ней же спортсмены пройдут регистрацию — им выдадут бейджи и предоставят полную информацию о выезде. Бронирование вокзальной зоны предполагается и в Казани, где атлетов распределят по группам и автобусам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Обязательное требование — организация круглосуточного питьевого режима (четыре бутылки воды по полтора литра на одного человека туда и обратно) в пути следования и при доставке до места назначения. Спортсменов во время поездки также требуется обеспечить горячим питанием. В меню входят такие блюда, как гречневая каша, куриная лапша, макароны твердых сортов, хлеб, масло, овощи.

Пятое питание и горячая вода в любое время

Участников смены разместят в четырехместных комнатах. Площадь проживания на одного человека — не менее 4 квадратных метров. Помещения должны быть оснащены как минимум одной душевой кабиной, санузлом и умывальником, а полы могут быть только цельными и покрыты ламинатом, линолеумом или плиткой.

В комнатах должны стоять шкафы, полки для личных вещей, обувницы, стулья, столы и кровати. Спальное место необходимо обеспечить комплектом постельных принадлежностей, белья и не менее трех полотенец. Менять их требуется не реже одного раза в неделю. Новые полотенца должны приносить как минимум один раз в три дня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подача горячей и холодной воды на объектах тренировок и в спальных корпусах должна быть круглосуточной и бесперебойной. В течение смены для спортсменов организуют пятиразовое питание:

Завтрак с 07.30 до 11.00

Обед с 12.30 до 16.00

Полдник с 16.30 до 17.30

Ужин с 18.30 до 20.30

Пятое питание с 21.00 до 22.00

Все блюда должны быть строго рассчитаны по калориям. Готовить их необходимо без генно-модифицированных продуктов.

От бассейна с каноэ до ледовой арены

В список 16 спортивных комплексов Казани, на территории которых планируют совершенствовать навыки московских спортсменов. Перечень тренировок так широк, что функционал объектов распространяется практически на все виды спорта. Так, московским спортсменам необходимы:

крытый бассейн с дорожками длиной не менее 50 метров (температура воды 27-28 градусов, вода пресная, хлорированная), 10 дорожек;

крытый бассейн для прыжков в воду не менее 33х25 метров;

универсальный спортивный зал для ОФП, с наличием шведской стенки и турников;

тренажерный зал, оборудованный не менее 10-ти различными тренажёрами для различных групп мышц и гантельным рядом;

тренировочный стадион:

8 легкоатлетических дорожек; 2 сектора для прыжков в длину; 2 сектора для прыжков в высоту; 1 сектор для прыжков с шестом; 1 сектор для толкания ядра; 1 яма с водой для бега с препятствиями.

1 футбольное поле;

6 площадок для игры в бадминтон;

2 зала для художественной гимнастики (размером не менее 18х48 метров);

2 зала для спортивной гимнастики (размером не менее 18х48);

4 закрытых теннисных корта;

1 открытый теннисный корт;

4 открытых грунтовых теннисных корта;

4 открытых пляжных теннисных корта;

2 площадки для пляжного волейбола;

Гребной канал по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ;

Ледовая арена размером не менее 58х28м (для проведения хоккейных матчей).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все спортсооружения должны находиться в шаговой доступности от места проживания — не более 20 минут пешком. В случае отдаленности места оказания услуг их будут перевозить туда и обратно за счет исполнителя. Время проезда — не более 40 минут.

Москвичи не первый раз тренируются в Казани

Спортсмены из столицы России приезжают тренироваться в Казань не первый раз. В апреле 2022 года Москомспорт также искал организатора выездных тренировок по водным, игровым и прикладным видам спорта. Начальная цена контракта превышала 33 миллиона рублей.

Еще один контракт на подготовку московских спортсменов в столице Татарстана появлялся в середине июня прошлого года. Тогда тренировки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в Казани оценивались почти в 46,4 миллиона рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Самыми масштабными оказались тренировки по водным, прикладным и иным видам спорта о которых сообщалось в конце того же июня. Их организация и проведение обошлись почти в 86 миллионов рублей. Общее количество их участников достигало одной тысячи человек и проходили они в две смены по 14 дней — по 590 и 410 человек.



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Максим Кокунин