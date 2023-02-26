Московские спортсмены натренируются в Казани за 33 миллиона рублей
Как выяснило «Реальное время», спортсмены Москомспорта планируют провести в Казани тренировки по летним и иным видам спорта. На их организацию готовы потратить более 33,6 миллиона рублей. Полный комплекс учебно-тренировочных сборов пройдет в столице Татарстана с 1 мая по 31 июля 2023 года, а их участниками станут 695 человек.
Для сборов забронируют часть вокзала
Помимо занятий по различным дисциплинам столичных спортсменов ожидают туристические и экскурсионные мероприятия. Работа предпринимателя или компании, с которой заключат контракт, начнется еще до прибытия в Казань. Перед тем как приступить к организации смен, потребуется организовать проезд участников и их сопровождающих до Татарстана.
Привезти спортсменов должен поезд, следующий по маршруту с ограничением посадки сторонних лиц в вагоны, в которых разместят московских гостей. Кроме того, на ж/д вокзале необходимо забронировать специальную зону, оборудованную всем необходимым для сбора детских групп. В ней же спортсмены пройдут регистрацию — им выдадут бейджи и предоставят полную информацию о выезде. Бронирование вокзальной зоны предполагается и в Казани, где атлетов распределят по группам и автобусам.
Обязательное требование — организация круглосуточного питьевого режима (четыре бутылки воды по полтора литра на одного человека туда и обратно) в пути следования и при доставке до места назначения. Спортсменов во время поездки также требуется обеспечить горячим питанием. В меню входят такие блюда, как гречневая каша, куриная лапша, макароны твердых сортов, хлеб, масло, овощи.
Пятое питание и горячая вода в любое время
Участников смены разместят в четырехместных комнатах. Площадь проживания на одного человека — не менее 4 квадратных метров. Помещения должны быть оснащены как минимум одной душевой кабиной, санузлом и умывальником, а полы могут быть только цельными и покрыты ламинатом, линолеумом или плиткой.
В комнатах должны стоять шкафы, полки для личных вещей, обувницы, стулья, столы и кровати. Спальное место необходимо обеспечить комплектом постельных принадлежностей, белья и не менее трех полотенец. Менять их требуется не реже одного раза в неделю. Новые полотенца должны приносить как минимум один раз в три дня.
Подача горячей и холодной воды на объектах тренировок и в спальных корпусах должна быть круглосуточной и бесперебойной. В течение смены для спортсменов организуют пятиразовое питание:
- Завтрак с 07.30 до 11.00
- Обед с 12.30 до 16.00
- Полдник с 16.30 до 17.30
- Ужин с 18.30 до 20.30
- Пятое питание с 21.00 до 22.00
Все блюда должны быть строго рассчитаны по калориям. Готовить их необходимо без генно-модифицированных продуктов.
От бассейна с каноэ до ледовой арены
В список 16 спортивных комплексов Казани, на территории которых планируют совершенствовать навыки московских спортсменов. Перечень тренировок так широк, что функционал объектов распространяется практически на все виды спорта. Так, московским спортсменам необходимы:
- крытый бассейн с дорожками длиной не менее 50 метров (температура воды 27-28 градусов, вода пресная, хлорированная), 10 дорожек;
- крытый бассейн для прыжков в воду не менее 33х25 метров;
- универсальный спортивный зал для ОФП, с наличием шведской стенки и турников;
- тренажерный зал, оборудованный не менее 10-ти различными тренажёрами для различных групп мышц и гантельным рядом;
- тренировочный стадион:
8 легкоатлетических дорожек; 2 сектора для прыжков в длину; 2 сектора для прыжков в высоту; 1 сектор для прыжков с шестом; 1 сектор для толкания ядра; 1 яма с водой для бега с препятствиями.
- 1 футбольное поле;
- 6 площадок для игры в бадминтон;
- 2 зала для художественной гимнастики (размером не менее 18х48 метров);
- 2 зала для спортивной гимнастики (размером не менее 18х48);
- 4 закрытых теннисных корта;
- 1 открытый теннисный корт;
- 4 открытых грунтовых теннисных корта;
- 4 открытых пляжных теннисных корта;
- 2 площадки для пляжного волейбола;
- Гребной канал по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ;
- Ледовая арена размером не менее 58х28м (для проведения хоккейных матчей).
Все спортсооружения должны находиться в шаговой доступности от места проживания — не более 20 минут пешком. В случае отдаленности места оказания услуг их будут перевозить туда и обратно за счет исполнителя. Время проезда — не более 40 минут.
Москвичи не первый раз тренируются в Казани
Спортсмены из столицы России приезжают тренироваться в Казань не первый раз. В апреле 2022 года Москомспорт также искал организатора выездных тренировок по водным, игровым и прикладным видам спорта. Начальная цена контракта превышала 33 миллиона рублей.
Еще один контракт на подготовку московских спортсменов в столице Татарстана появлялся в середине июня прошлого года. Тогда тренировки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в Казани оценивались почти в 46,4 миллиона рублей.
Самыми масштабными оказались тренировки по водным, прикладным и иным видам спорта о которых сообщалось в конце того же июня. Их организация и проведение обошлись почти в 86 миллионов рублей. Общее количество их участников достигало одной тысячи человек и проходили они в две смены по 14 дней — по 590 и 410 человек.
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