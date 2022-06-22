На выездные тренировки спортсменов Москомспорта в Казани потратят еще 86 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Спортсмены Москомспорта планируют провести в Казани очередные тренировки. Их организация и проведение обойдутся более чем в 85,9 миллиона рублей.



В столице Татарстана московские спортсмены с 29 июля по 15 сентября 2022 года проведут выездные тренировки по водным, прикладным и иным видам спорта. На них потратят почти 46,4 миллиона рублей.

Общее количество участников тренировок по водным, прикладным и иным видам спорта — 1 тысяча. Они будут заниматься в две смены по 14 дней — по 590 и 410 человек.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Все спортсооружения должны находиться в шаговой доступности от места проживания спортсменов — не более 20 минут пешком. При их отдаленности исполнитель должен организовать перевозку участников туда и обратно за свой счет, при этом время проезда не должно превышать 40 минут.

Также для столичных спортсменов в Казани с 30 июля по 30 сентября этого года организуют тренировки по единоборствам, игровым и иным видам спорта. Они обойдутся более чем в 39,5 миллиона рублей.

Общее количество спортсменов — 853. Тренироваться они будут в две смены по две недели — по 180 и 673 человека.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Для тренировок необходимо предоставить крытый бассейн и бассейн для прыжков в воду, спортивный зал для ОФП со шведской стенкой и турниками, тренажерный зал, футбольное поле, площадку для игры в бадминтон, залы для художественной и спортивной гимнастики, открытый и закрытый теннисный корты, открытые грунтовый и пляжный теннисные корты, площадку для пляжного волейбола, гребной канал для тренировок по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, ледовую арену для хоккея. Также нужен тренировочный стадион с легкоатлетическими дорожками, секторами для прыжков в длину и в высоту, прыжков с шестом и сектором для толкания ядра, следует из документации на портале госзакупок.

Участников всех тренировок необходимо разместить в комнате с удобствами. В течение каждой смены должно быть организовано комплексное питание — завтрак, обед, полдник, ужин и пятое питание.

Исполнитель обязан организовать проезд участников и сопровождающих их лиц на поезде по маршруту Москва — Казань — Москва. Прибывающих спортсменов требуется встретить и проводить.

Спортсмены из столицы России приезжают тренироваться в Казань не первый раз. В апреле Москомспорт объявил тендер на организацию выездных тренировок по водным, игровым и прикладным видам спорта. Начальная цена контракта превышала 33 миллиона рублей.

Еще один тендер на тренировки спортсменов Москомспорта в столице Татарстана появился в середине июня. Тренировки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в Казани оценили почти в 46,4 миллиона рублей.



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Татьяна Демина