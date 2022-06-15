На выездные тренировки спортсменов Москомспорта в Казани потратят более 46 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Спортсмены Москомспорта планируют провести в Казани тренировки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. На их организацию готовы потратить почти 46,4 миллиона рублей.

Тренировки столичных спортсменов в Казани пройдут с 12 июля по 31 августа 2022 года. Общее количество участников — 1 000 человек. Они будут тренироваться в две смены по две недели: по 410 и 590 человек.

Исполнитель должен разместить спортсменов в комнате с удобствами — не более четырех человек в одной. В течение каждой смены должно быть организовано комплексное питание — завтрак, обед, полдник, ужин и пятое питание.

Для тренировок требуется предоставить крытый бассейн с температурой воды 27—28°С, спортзал для ОФП со шведской стенкой и турниками, тренажерный зал, в котором есть не менее десяти различных тренажеров для различных групп мышц и гантельным рядом и футбольное поле. Также для занятий необходим тренировочный стадион с легкоатлетическими дорожками, секторами для прыжков в длину и в высоту, прыжков с шестом и ямой с водой для бега с препятствиями.



Тренировки также будут проводиться на площадках для игры в бадминтон, в залах художественной и спортивной гимнастики, закрытом и открытом теннисном кортах. Спортсменам также должны предоставить для занятий площадку для пляжного волейбола, гребной канал для академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, а также ледовую арену.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Также от исполнителя требуется организовать проезд участников и сопровождающих их лиц на поезде по маршруте Москва — Казань — Москва. В частности, он должен забронировать билеты и оформить проездные документы.

Заказчик — Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта Москвы. Подрядчика определят в конце июня, следует из документации на портале госзакупок.

В апреле на на организацию выездных тренировок по водным, игровым и прикладным видам спорта для спортсменов Москомспорта в Казани выделялось более 33 миллионов рублей. Также планировались тренировки по легкой атлетике, единоборствам и зимним видам спорта.

Татьяна Демина