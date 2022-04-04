На выездные тренировки спортсменов Москомспорта в Казани выделят более 33 миллионов рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта Москвы объявил тендер на организацию выездных тренировок по водным, игровым и прикладным видам спорта для спортсменов Москомспорта в Казани. Также запланированы тренировки по легкой атлетике, единоборствам и зимним видам спорта.

В общей сложности на эти цели предусмотрели более 33,3 миллиона рублей. Требуется организовать проживание и питание спортсменов, перевозку железнодорожным транспортом и трансфер, медицинское сопровождение, а также предоставление спортивных сооружений.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Заявки на участие в тендере принимаются до 11 апреля. Подрядчика определят 14 апреля. Оказать услугу необходимо с 1 мая по 30 октября.

В этом году в столице Татарстана планируют провести 68 спортивных мероприятий. Комитет физической культуры и спорта объявил тендер на организацию чемпионата и первенства Казани по пауэрлифтингу, турнира по бильярду, соревнований по легкой атлетике в зачет спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений и др.

Диана Жиленкова