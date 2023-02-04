Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия мемориальной доски Герою СССР Гани Сафиуллину

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, командиру 38-й стрелковой дивизии генерал-лейтенанту Гани Сафиуллину. В торжественной церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Мемориальная доска установлена на фасаде дома №4 на улице Адамюка, где жил Сафиуллин. Стоит отметить, что церемония открытия была приурочена к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рустам Минниханов отметил, что мемориальная доска — это дань уважения и народной любви. Глава республики также отметил, что в селе Иске-Кишит Арского района открыт музейный комплекс, посвященный герою. Кроме того, его именем названы улицы в Казани и в Арском районе, а также Татарстанский кадетский корпус ПФО в Нижнекамске.

— 2 февраля наша страна отмечает 80-летие со дня разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мы помним и чтим память героев нашей страны. Численность уроженцев и жителей Татарстана, призванных в ряды Красной армии, составила порядка 700 тысяч человек. Более половины из них погибли и пропали без вести. Память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны будет вечно жить в наших сердцах, — сказал Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, автор мемориальной доски — член отделения Союза художников России в Татарстане скульптор Артур Давыдов. Среди его проектов композиция, посвященная Туфану Миннуллину, в Нижнекамске, бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова в д. Альвидино Пестречинского района и другие.

Гани Сафиуллин (в личном деле — Ганий) родился 1 июля 1905 года в селе Старый Кишит Казанского уезда Казанской губернии. Служил в Красной Армии с 1927 года. Принимал участие в Великой Отечественной войне с 1941 года. Был командиром 38-й стрелковой дивизии и 25-го гвардейского стрелкового корпуса (7-я гвардейская армия).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В составе войск Донского, Воронежского, Степного и 2-го Украинского фронтов принимал участие в Сталинградской битве (1942—43), в Кировоградской (1944), Ясско-Кишиневской (1944), Будапештской (1944—45), Пражской (1945) наступательных операциях и в боях против японских войск (1945). 25—30 сентября 1943 г. группа солдат под руководством Г. Сафиуллина форсировала реку Днепр в районе сел Бородаевка и Домоткань (Верхнеднепровский район Днепропетровской области Украинской ССР), отражая постоянные атаки противника, расширила занятый плацдарм по фронту на 25 километров, в глубину на 15 километров и прочно удерживала его до подхода основных сил.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 1957 года находился в запасе. Он жил в Казани и работал председателем Совета ветеранов войны. Вел активную общественную деятельность. Умер 14 октября 1973 года и похоронен на Арском кладбище. В честь Гани Сафиуллина назвали улицу в Приволжском районе Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Максим Кокунин