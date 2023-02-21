МИД России: «Призываем США воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ»

Россия продолжит соблюдать количественные ограничения на вооружения в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, несмотря на приостановку своего участия в нем. Такое заявление опубликовал российский МИД.

— В целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ, — сказано в тексте.

В МИД подчеркнули, что российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США 1988 года.

Кроме того, министерство призвало Вашингтон проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и всестороннего обеспечения его жизнеспособности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Также призываем США воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий. Убеждены, что потенциал Договора с точки зрения его вклада в укрепление международной безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан, — написано в публикации.

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что страна не выходит из него. По словам главы государства, Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Владимир Путин предупредил, что в таком случае и Россия проведет их в ответ.

В НАТО уже выразили сожаление из-за решения России. В Североатлантическом альянсе призвали его пересмотреть.

В США заявили, что власти не планируют менять готовность ядерных сил из-за решения России. Вместе с тем Вашингтон будет изучать практические последствия приостановки участия России в ДСНВ.

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Айрат Назипов