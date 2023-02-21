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Сегодня пройдет заседание СБ ООН по диверсии на «Северных потоках»

07:45, 21.02.2023
Сегодня пройдет заседание СБ ООН по диверсии на «Северных потоках»
Фото: pixabay.com

Уже сегодня ночью (в 23.00 по мск) пройдет заседание Совета безопасности ООН, которое раннее Россия запросила после теракта на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2».

Ранее депутаты Государственной думы России приняли обращение к Совету Безопасности ООН, в котором предложили инициировать расследование диверсии на «Северном потоке». Отметим, что случившееся они считают актом международного терроризма, к которому причастны США.

Китай заявил, что поддерживает проект российской резолюции в Совете Безопасности ООН по расследованию взрывов на газопроводах.

Как сообщали СМИ, анализ треков в архиве Flightradar24 показал, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северного потока». Известно также, что американский P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года.

В начале февраля известный журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

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Илина Хакимова
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