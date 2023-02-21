Сегодня пройдет заседание СБ ООН по диверсии на «Северных потоках»

Уже сегодня ночью (в 23.00 по мск) пройдет заседание Совета безопасности ООН, которое раннее Россия запросила после теракта на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2».

Ранее депутаты Государственной думы России приняли обращение к Совету Безопасности ООН, в котором предложили инициировать расследование диверсии на «Северном потоке». Отметим, что случившееся они считают актом международного терроризма, к которому причастны США.

Китай заявил, что поддерживает проект российской резолюции в Совете Безопасности ООН по расследованию взрывов на газопроводах.

Как сообщали СМИ, анализ треков в архиве Flightradar24 показал, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северного потока». Известно также, что американский P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года.

В начале февраля известный журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

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Илина Хакимова