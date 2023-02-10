За результатами взрыва «Северного потока» наблюдал американский самолет-разведчик

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года, следует из данных Flightradar24.

В архиве отслеживания полетов сервиса сохранился трек полета воздушного судна, который прибыл в район происшествия через час после взрыва.

По данным ресурса, самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. Затем он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.

После этого Poseidon вернулся к острову и примерно в 04.45 по летнему европейскому времени совершил полный круг точно над районом взрыва, начав снижение.

Затем, сделав разворот направо и уйдя в сторону от места происшествия, американский разведчик с высоты в 7 300 метров постепенно снизился до 2 200 метров, после чего пропал с радара, выключив транспондер.

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, заявил «РИА Новости», что трек американского самолета подтверждает версию Херша.



Разведчик зафиксировал выход потоков газа из поврежденного трубопровода, а также провел мониторинг района на предмет наличия или отсутствия в нем кораблей и подлодок, которые могли были стать свидетелями, считает эксперт.

1 ноября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках». На них были обнаружены две воронки глубиной 3 и 5 метров. Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании 14 ноября. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

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Илина Хакимова