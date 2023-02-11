Авиация НАТО летом кружила над местами будущих взрывов на «Северном потоке»

Самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северного потока», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ треков в архиве Flightradar24.



Согласно данным, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. Военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.

8 июня американский противолодочный самолет Poseidon выполнил серию кругов над местами будущих трех взрывов на трубопроводах «Северного потока» к северо-востоку от острова Борнхольм. Затем его сменил немецкий разведчик P-3 Orion — он выполнил «восьмерку» над местом будущего взрыва на газопроводе восточнее острова.

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года.

Один из самых именитых журналистов-расследователей США 85-летний Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Лауреат Пулицеровской премии рассказал, что еще летом прошлого взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. Статья опубликована на его сайте, сам журналист подтвердил ее подлинность корреспонденту «РИА Новости». «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.



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Маргарита Головатенко