Госдума предложила Совбезу ООН инициировать расследование диверсии на «Северном потоке»

Депутаты Государственной думы России приняли обращение к Совету Безопасности ООН, в котором предлагают инициировать расследование диверсии на «Северном потоке». Случившееся они считают актом международного терроризма, к которому причастны США.

— Обнародованные 8 февраля 2023 года результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша свидетельствуют о факте совершения военными Соединенных Штатов Америки и их норвежскими пособниками преступной атаки на три ветки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, — говорится в обращении Госдумы.

Российские депутаты указали, что противоправный приказ отдала администрация американского президента Джо Байдена, в связи с чем она должна понести полную ответственность «за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов». Они обратили внимание, что атака привела к «долгосрочному пагубному влиянию» на «экономическое развитие стран региона в целом» и к «катастрофическому вреду экологии».



Фото: duma.gov.ru

Госдума просит дать правовую оценку «чудовищной диверсии» на «Северном потоке», а заказчиков и исполнителей «преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии» — привлечь в ответственности, говорится в обращении «к ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море».

Проект указанного документа внесли в Госдуму 14 февраля. Авторы обращения указали, что результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша свидетельствуют о том, что военные США и их норвежские коллеги совершили атаку на три ветки газопроводов в Балтийском море.

Как сообщали СМИ, анализ треков в архиве Flightradar24 показал, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северного потока». Известно также, что американский P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года.



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Татьяна Демина