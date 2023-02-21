Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому в случае переизбрания президентом США

Бывший президент Америки Дональд Трамп заявил, что если снова станет президентом страны, то первое, что он сделает — это позвонит главам России и Украины — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому — и проведет с ними встречу.



— Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: «Нам нужно встретиться». Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — цитирует «РИА Новости» слова Трампа во время выступления перед своими сторонниками.

В январе экс-президент Америки заявил, что поставки танков Киеву могут перевести противостояние на Украине в ядерную фазу. Напомним, Трамп уже подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США.

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Илина Хакимова