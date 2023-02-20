Рустам Нигматуллин попросил модернизировать систему ЖКХ в Сармановском районе Татарстана

Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин заявил, что Сармановский район республики обладает значительным потенциалом развития. Об этом он сказал на отчетном заседании совета района.

По его словам, Сармановский район не снижает темпы экономического роста. Ожидается, что его валовый территориальный продукт за 2022 год составит порядка 52 млрд рублей. Объем промышленного производства за отчетный год по прогнозу составит 39 млрд рублей, объем отгруженной продукции — 5,6 млрд рублей.

Первый вице-премьер республики подчеркнул, что в районе реализуется значительный объем проектов в рамках государственных программ. В прошлом году здесь построили и отремонтировали 22 объекта на 92 млн рублей в рамках грантовой поддержки ПАО «Татнефть».

Фото: tatarstan.ru

При этом он отметил, что в районе имеются проблемы в сфере ЖКХ, в первую очередь, в поселке Джалиль. Нигматуллин призвал местные власти проработать участие в федеральной программе по модернизации инженерной инфраструктуры.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов