В «Рубин» может вернуться Эльмир Набиуллин

Бывший футболист «Рубина» Эльмир Набиуллин вернется в казанский клуб. Об этом со ссылкой на спортивного юриста Дмитрия Кигинько пишет «РБ Спорт».

— Набиуллин возвращается в «Рубин», соглашение будет рассчитано до конца сезона, а дальше посмотрим, — сказал Кигинько.

Утверждается, что 27-летний защитник поможет «Рубину» во второй части сезона.

Фото: fckhimki.com

Эльмир Набиуллин родился в Казани 8 марта 1995 года. Начинал профессиональную карьеру в «Рубине». За казанский клуб играл с 2014 по 2017 годы, где сыграл 85 матчей и забил 4 мяча. Затем играл в «Зените», «Сочи», «Химки» и «Пари НН».

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Айрат Назипов