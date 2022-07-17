«Химки» расстались с экс-игроком «Рубина» Набиуллиным

Футбольный клуб «Химки» расторг контракт с защитником Эльмиром Набиуллиным. Сообщение появилось на сайте клуба.

Решение принято по обоюдному решению сторон. Набиуллин провел за «Химки» 21 матч, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Также он представлял казанский «Рубин», «Сочи» и петербургский «Зенит», в составе которого в 2019 году стал чемпионом России.

Сегодня стало известно, что экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом подписал новый контракт с южнокорейским «Сеулом».



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Татьяна Леухина