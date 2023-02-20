Бывший вице-мэр Челнов отстоял реализацию своего жилкомплекса в Елабуге

«Отказ в выдаче ГПЗУ незаконный и необоснованный»

Бывший вице-мэр Челнов, депутат и застройщик Фанис Низаметдинов сумел через суд добиться права продолжить реализацию своего крупного жилищного проекта в Елабуге. ЖК «Звездный» представляет собой группу из четырех 18-этажных домов в 4-м микрорайоне города, один из которых уже достраивается. Заминка вышла с документацией на возведение следующих высоток.

Застройщику еще в ноябре 2012 года постановлением главы Елабужского района предоставили в аренду сроком на 10 лет землю с разрешенным использованием под оптовый склад по адресу: пересечение ул. Марджани и ул. Нечаева (кадастровый номер 16:47:010109:158), общей площадью 15 922 кв.м. Категория участка — земли населенных пунктов.

Позднее разрешенное использование участка изменили со склада на «многоквартирные жилые дома с использованием первого этажа (или двух первых этажей) для занятий бизнесом, торговлей и другими видами обслуживания», а срок действия договора аренды продлили до 2025 года. На данный момент первая высотка построена на 65%.

На данный момент первая высотка построена на 65%. Фото: gk-zvezdnyiy.ru

В августе прошлого года Низаметдинов обратился в исполком Елабуги с заявлением о выдаче градостроительного плана по участкам, на которых планировал строить соседние 2-й, 3-й и 4-й дома «Звездного» (общая площадь жилой застройки комплекса — свыше 27 тысяч кв.м). В ответ власти города сообщили, что проект планировки и проект межевания территории для этих участков не разработан. Исполком указал застройщику на необходимость разработать проект планировки территории для ЖК. Посчитав это письмо отказом, Низаметдинов подал на чиновников в суд.

В обоснование указал, что им уже разработана проектная документация под строительство группы 18-этажных жилых домов, согласованы технические условия по подключению к инженерным сетям и другие необходимые разделы по архитектуре и градостроительству. Утвержденная проектная документация в ноябре 2015 г. была передана в отдел архитектуры и градостроительства районного исполкома.

— Отказ в выдаче ГПЗУ со стороны ответчика, как полагает заявитель, носит незаконный и необоснованный характер и противоречит ранее выданным официальным документам со стороны Исполкома, в том числе его руководителя, департамента строительства Исполкома, энергоснабжающих организаций, отдела архитектуры и градостроительства и других служб и организаций. При этом заявитель указывает, что утвержденная проектная документация по застройке территории группы ( четырех) 18-этажных жилых домов, в том числе проект планировки территории, находится в отделе архитектуры и градостроительства, поскольку без проекта планировки территории не был бы разработан и утвержден ГПЗ на группу ( четырех) 18-этажных жилых домов и не было бы подписано разрешение на строительство дома 1.

Фото: realnoevremya.ru

Не комплексное развитие территории

Исследовав представленные документы и оценив позиции сторон, суд согласился с доводами застройщика. Как было установлено в ходе разбирательства, основанием для отказа в выдаче ГПЗУ явилось отсутствие проекта планировки и проекта межевания территории для участков.

Как указали власти Елабуги, проект планировки разрабатывается, когда требуется формирование новых строительных объектов (домов, школ, детских садов и прочей инфраструктуры) в совокупности, а также когда размещаются линейные объекты. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий. Вместе с тем, применительно к рассматриваемому случаю основания для подготовки документации по планировке территории отсутствуют, указал суд:

— Ссылки ответчика на то, что намерение заявителя по строительству жилых домов было расценено как комплексная застройка ввиду того, что такое строительство предусматривает планомерное возведение зданий, связанных единством функций, процессов, планировочных решений, очередностью осуществления, что подпадает под п. 7 ч. 3 ст. 41 ГрК РФ, судом признаются несостоятельными, поскольку наличие намерений по возведению нескольких зданий, пусть даже и объединенных в жилой комплекс по своему названию, не может быть признано в качестве комплексного развития территории.

Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные главой местной администрации, подлежат согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта России. Предметом такого согласования являются границы территории, в отношении которой планируется принятие решения о ее комплексном развитии. Однако в ходе судебного разбирательства ответчиком не были представлены доказательства того, что в отношении земельных участков, на которых заявитель планирует осуществить строительство, принято решение о комплексном развитии территории.

При таких обстоятельствах суд счел, что ответчиком не доказана правомерность действий по отказу в выдаче ГПЗУ, и удовлетворил иск застройщика.

Это не первый конфликт у депутата с властями Елабуги, осенью у него вспыхнул земельный спор в отношении границ 43 участков под Елабугой. Несколько лет назад в СМИ гремела скандальная история застройки коттеджного поселка Низаметдинова «Лесная поляна», расследованием занимался Следком.

Василя Ширшова