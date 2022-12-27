Рустам Минниханов: Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром по вопросам внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмедом Аль Зайюди. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Очень важно, что в текущей непростой геополитической ситуации отношения между Россией и ОАЭ — важный фактор стабильности в регионе и в мире в целом, — сказал Минниханов.

На встрече стороны обсудили вопросы экспорта татарстанской продукции. Как отметил Минниханов, Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений.

Фото: realnoevremya.ru

В завершение встречи президент республики пригласил министра и делегацию ОАЭ посетить в следующем году KazanSummit.

Отметим, что во время финала ЧМ-2022 по футболу Минниханов посетил Катар, где встретился с эмиром государства, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. По словам главы Татарстана, республика старается способствовать укреплению российско-катарских отношений.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов