Рустам Минниханов: Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром по вопросам внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмедом Аль Зайюди. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
— Очень важно, что в текущей непростой геополитической ситуации отношения между Россией и ОАЭ — важный фактор стабильности в регионе и в мире в целом, — сказал Минниханов.
На встрече стороны обсудили вопросы экспорта татарстанской продукции. Как отметил Минниханов, Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений.
В завершение встречи президент республики пригласил министра и делегацию ОАЭ посетить в следующем году KazanSummit.
Отметим, что во время финала ЧМ-2022 по футболу Минниханов посетил Катар, где встретился с эмиром государства, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. По словам главы Татарстана, республика старается способствовать укреплению российско-катарских отношений.
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