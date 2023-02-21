Казань попала в топ-20 популярных направлений для летнего отдыха

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Казань вошла в топ-20 внутренних направлений для летних путешествий среди туристов. К таким выводам в результате исследований пришли аналитики сервиса путешествий «Туту».

Так, 93% ранних бронирований путешественников приходится на внутренние направления и лишь 7% от общего числа бронирований приходится на билеты за границу.

Среди топ-5 направлений для отдыха внутри России вошли: Москва — Сочи, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Калининград, Екатеринбург — Сочи и Новосибирск — Сочи. В топ -20 оказались такие направления, как Тюмень — Сочи, Красноярск — Сочи, Самара — Сочи, Омск — Сочи, Казань — Сочи, Нижний Новгород — Сочи.

Средний чек туда-обратно по маршруту Казань — Сочи составляет 16 300 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди зарубежных направлений у путешественников пока наиболее популярны следующие маршруты: Москва — Баку, Москва — Анталья, Москва — Стамбул, Москва — Ташкент и Москва — Ереван.

15 февраля сообщалось, что Казань заняла 7-е место в рейтинге самых романтичных городов России. 63% опрошенных считают столицу Татарстана романтичной за большое количество парков и скверов в ней. 58% респондентов признались, что подобного звания Казань заслуживает за красивую природу. Еще 47% участников опроса признают Казань романтичным городом за его ландшафт.

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Антон Гаврилов