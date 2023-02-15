Казань попала в топ самых романтичных городов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань заняла 7-е место в рейтинге самых романтичных городов России — такое мнение высказали 6% опрошенных. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервиса Работа.ru и геосервиса 2GIS.

Аналитики выяснили, что 63% опрошенных считают столицу Татарстана романтичной за большое количество парков и скверов в ней. 58% респондентов признались, что подобного звания Казань заслуживает за красивую природу. Еще 47% участников опроса признают Казань романтичным городом за его ландшафт.

Кроме того, исследование показало, что самым романтичным городом России является Санкт-Петербург. 44% опрошенных выбирают его за красивую архитектуру, 41% за разнообразие скверов и парков. Еще 37% видят в этом городе нотки романтики из-за его природы и окрестностей. Кроме того, в топ наиболее романтичных городов попали Сочи(31%) и Калининград (22%).

11 февраля сообщалось, что только 11% казанцев планируют отмечать День всех влюбленных. Еще 76% респондентов признались, что у них нет таких планов. Также выяснилось, что с большим равнодушием ко Дню святого Валентина относятся респонденты в возрастной категории младше 34 лет — 19% собираются отмечать 14 февраля.



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Антон Гаврилов