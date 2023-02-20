В Татарстане утвердили положение о надзоре за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов
Кабмин Татарстана утвердил положение о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.
Действие соответствующего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Контроль за исполнением постановления возложили на Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ.
В декабре стало известно, что парк аттракционов на замену «Кырлаю» в Казани появится рядом с парком Победы. Это окончательное решение.
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